TRAGÉDIA: Grave acidente na CE-178 tira a vida do ex-vereador Antônio de Jesus em Santana do Acaraú

Na tarde deste domingo (29), um grave acidente de trânsito tirou a vida do ex-vereador e político Antônio Deusdete Pinto Ponte, conhecido como Antônio de Jesus, de 67 anos, na CE-178, nas proximidades do distrito de Sapo de Baixo, na zona rural de Santana do Acaraú.





Segundo informações repassadas por familiares, Antônio de Jesus estava retornando para sua residência na sede do município quando perdeu o controle da caminhonete modelo Silverado branca, que acabou capotando. Populares que passavam pelo local chegaram a mover o veículo na tentativa de identificar o condutor, mas Antônio já estava em óbito.





A Polícia Militar esteve no local, realizando o isolamento da área até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e profissionais do hospital municipal de Santana do Acaraú. A Perícia Forense também foi acionada e providenciou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Sobral.





Antônio de Jesus era uma figura conhecida na política local, com histórico de atuação na Câmara Municipal de Santana do Acaraú. Sua morte causou grande comoção na cidade e entre lideranças políticas da região.





A Prefeitura de Santana do Acaraú ainda não se pronunciou oficialmente sobre o falecimento. O velório e o sepultamento deverão ser informados pela família nas próximas horas.





Com informações do portal Sobral Online