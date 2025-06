Mais um homicídio é registrado em Sobral; vítima morre após ataque no bairro Padre Palhano

Na noite deste sábado, a cidade de Sobral foi palco de mais um episódio de violência, com o registro de um homicídio no bairro Padre Palhano. A vítima, identificada como José Charles, de aproximadamente 30 anos de idade, foi atingida por vários tiros.





De acordo com informações preliminares, José Charles foi socorrido rapidamente por equipes de emergência ao Hospital Santa Casa. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





A Polícia Civil de Sobral já instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do crime, buscando identificar a autoria e a motivação do crime. As investigações estão em andamento, e a polícia trabalha para esclarecer o caso o mais breve possível.





Este episódio eleva para 47 o número de homicídios dolosos registrados na cidade neste ano.