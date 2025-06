Guarda Civil Municipal de Sobral recaptura foragido

Na manhã deste sábado (28), por volta das 6h20min, a Guarda Civil Municipal de Sobral recapturou um indivíduo que havia fugido da Delegacia da Mulher na última sexta-feira (27), após ser preso por crime de violência doméstica.





A equipe do @gtamsobral, composta pelo Subinspetor Mesquita, GCM Willian e GCM Wendel, foi informada pelo Subinspetor Salviano, do GTAM 04, sobre o paradeiro do foragido. O homem foi identificado como Igo Mendes do Nascimento, considerado de alta periculosidade e com diversas passagens pela justiça.





Imediatamente, os agentes se deslocaram ao local informado e localizaram o acusado. Foi dada voz de prisão e, por medida de segurança, foi necessário o uso de algemas, uma vez que a viatura utilizada não possuía compartimento específico para transporte de presos.





O acusado foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) para os procedimentos cabíveis. A ação rápida e coordenada da Guarda Municipal reforça o compromisso da Secretaria da Segurança Cidadã com a proteção da população e o enfrentamento à violência, especialmente em casos de violência doméstica.





Com informações do portal Sobral Online