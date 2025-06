Guarany de Sobral vence Limoeiro do Norte por 2 a 1 na reestreia da Série do Campeonato Cearense no Estádio do Junco

Neste sábado (28), o Estádio do Junco foi palco de uma partida emocionante que marcou a reestreia do Guarany de Sobral na Série do Campeonato Cearense. Mesmo com uma forte chuva no início da partida, os torcedores compareceram em massa para apoiar o time, demonstrando sua paixão pelo clube e pelo futebol local.





O jogo foi bastante disputado, e o Guarany de Sobral saiu vitorioso com o placar de 2 a 1 contra o Limoeiro do Norte. Os jogadores entraram em campo com muita determinação, buscando desde o início conquistar a vitória para dar um bom início na competição.





A presença maciça da torcida, mesmo sob condições climáticas adversas, foi um verdadeiro show de apoio e entusiasmo. A energia no estádio foi contagiante, motivando os atletas a darem o seu melhor em campo.





Este resultado positivo anima os torcedores e dá um impulso de confiança para o restante da competição. Agora, o Guarany de Sobral segue firme na busca por mais vitórias e pelo sonho de conquistar o título do Campeonato Cearense.





Vamos continuar apoiando o nosso time, independentemente do clima ou dos desafios que surgirem!