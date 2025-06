Gastos do governo Lula com viagens em 2025 já ultrapassam R$ 600 milhões

O montante é ainda maior, pois os valores não incluem os custos com o uso de jatos da FAB por Lula e Janja.

As despesas do governo Lula com viagens em 2025 continuam em disparada. Até o dia 13 de junho, os gastos totais com deslocamentos oficiais chegaram a R$604,7 milhões.





Dados obtidos pela coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder, reporta que o montante envolve despesas com diárias e passagens bancadas com recursos públicos, mas não inclui os custos com aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB), utilizadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Janja, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), presidentes dos Poderes e outras autoridades com prerrogativa de uso.





Do total gasto até o momento, R$368,6 milhões foram destinados ao pagamento de diárias, enquanto R$232,7 milhões referem-se à compra de passagens. Desse volume, quase R$92 milhões foram aplicados especificamente em viagens internacionais realizadas por integrantes do governo.





Apesar do avanço da tecnologia e da possibilidade de realização de reuniões virtuais, o ritmo de despesas com deslocamentos oficiais permanece elevado. A gestão Lula já havia registrado recordes históricos nos dois primeiros anos do atual mandato: R$2,36 bilhões em 2024 e R$2,28 bilhões em 2023, somando R$4,64 bilhões apenas nesses dois anos.





Com o dado parcial de 2025, o acumulado em viagens nos dois anos e meio de governo ultrapassa a marca dos R$5,2 bilhões.





Via portal Conexão Politica