Operação da PCCE resulta na prisão de quatro suspeitos por homicídios no Jangurussu

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou nas capturas de quatro homens, com idades de 22, 24, 28 e anos, suspeitos de participação na morte de duas mulheres, de 18 anos, registradas no dia 26 de março, no bairro Jangurussu – Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3). As capturas ocorreram na mesma região por força de mandados de prisão preventiva.





As diligências foram coordenadas por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da 3º Delegacia. Conforme investigação, os suspeitos, que são integrantes de uma organização criminosa, foram localizados no Conjunto São Cristóvão, no bairro Jangurussu. Eles já possuem passagens por homicídio, roubos, corrupção de menor e associação criminosa.





Com as quatro capturas, sobe para cinco o número de suspeitos já capturados e colocados à disposição da Justiça. Com isso, o inquérito policial foi concluído e remetido ao Poder Judiciário com cinco indiciados.









O crime





O fato ocorreu no dia 26 de março deste ano. Na ocasião, as vítimas, duas mulheres de 18 anos, foram mortas por disparos de arma de fogo, dentro de um veículo. Após diligências, um homem foi preso em flagrante, no mesmo dia do crime.





Polícia Civil