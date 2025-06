Sobral reforça compromisso com inclusão e apoio às famílias autistas no Dia do Orgulho Autista

No Dia do Orgulho Autista, lembrado nesta quarta-feira, 18 de junho, a Prefeitura de Sobral reforça o compromisso com a inclusão e o apoio às famílias atípicas.





A Prefeitura de Sobral promove a inclusão por meio das Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). Além disso, a gestão atual criou a Coordenadoria de Educação Inclusiva. Na saúde, contamos com consultas com neuropediatras, o Projeto TEAcolho e acompanhamento no Centro de Reabilitação.





Cada vez mais perto das pessoas, fazemos mais pelo que mais precisam. Juntos, construímos um novo tempo.