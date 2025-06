PM paulista prende traficante duas vezes em 48 horas

Como acontece sempre, bandido foi solto durante audiência de custódia.

A Polícia Militar de São Paulo prendeu em flagrante um traficante de 44 anos duas vezes, no intervalo de dois dias, na região central da capital paulistana. Ele foi flagrado vendendo pedras de crack. Ele havia sido preso pelo mesmo crime um dia antes, mas foi solto em audiência de custódia.





A primeira prisão aconteceu na quinta-feira (19) na rua General Osório. O homem foi flagrado vendendo drogas em via pública. Com ele, foram apreendidas 27 pedras de crack e R$ 84 em espécie.





A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do criminoso à Justiça. No histórico criminal, já havia outras passagens. No entanto, o criminoso foi solto em audiência de custódia.





No sábado (21), o mesmo homem foi preso em flagrante por tráfico. Dessa vez, ele foi encontrado na avenida São João. Com o suspeito, havia 13 pedras de crack e R$ 59 em espécie.





Ele foi encaminhado ao 2º Distrito Policial (Bom Retiro), onde foi autuado novamente por tráfico. A Polícia Civil solicitou a conversão do flagrante em preventiva, sendo deferido pelo Poder Judiciário.





