Lula perde para Bolsonaro em 1º turno e para Michelle e Tarcísio no 2º; e empata com Eduardo

Em 2º turno, o atual presidente teria 41,6% e Eduardo Bolsonaro 39,1%.

Novo levantamento nacional realizado pelo instituto Paraná Pesquisas confirma que os principais pré-candidatos de direita à Presidência da República venceriam Lula (PT) no segundo turno, caso a eleição fosse realizada hoje, mas é Jair Bolsonaro (PL) o nome que derrotaria o petista já em primeiro turno (37,2 a 32,8%).





O desempenho de Bolsonaro impressiona, considerando a intensa campanha de desmoralização a que o ex-presidente tem sido submetido desde a posse do atual governo, inclusive com múltiplas acusações e processos no Supremo Tribunal Federal (STF) destinados a enterrar sua carreira política com a inelegibilidade ou mesmo com sua prisão.





Em todos os cenários de primeiro turno, o Paraná Pesquisas utilizou apenas Lula como eventual candidato de esquerda contra vários adversários de direita, que, somados, superam os números do petista em todos os cenários.





Nas diversas hipóteses de disputa em segundo turno, Lula perderia para Bolsonaro (46,5 a 39,7%), Michelle Bolsonaro (44,4 a 40,6%) e Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos (43,6 a 40,1%). O petista venceria em segundo turno apenas Eduardo Bolsonaro (41,6% a 39,1%). O detalhe é que, à exceção do ex-presidente, nenhuma das demais opções jamais admitiu candidatura presidencial em 2026.









Veja os diversos cenários de segundo turno para presidente:









No cenário espontâneo para o primeiro turno, Bolsonaro também está à frente de Lula (19,5 a 18,8%), enquanto no primeiro cenário de pesquisa estimulada o ex-presidente está em primeiro lugar com 37,2%. Nesse cenário, os demais candidatos de direta listados na pesquisa, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado somam 7,5 pontos. Já Ciro Gomes, que pode se filiar ao PSDB, tem 10,3%.





No cenário 2 para primeiro turno, Lula tem 33,5% contra 30,2 de Michelle Bolsonaro (PL), mas os candidatos Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado somam 10,3 pontos, enquanto Ciro Gomes chega aos 11,5%. A superioridade de Michelle se confirmaria na simulação de disputa com o petista em segundo turno.





O levantamento do Paraná Pesquisas foi realizado entre os dias 18 e 22 de junho, quando foram realizadas 2.020 entrevistas com eleitores de 162 municípios nos 26 Estados e no Distrito Federal.





(Diário do Poder)