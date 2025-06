Prefeitura de Sobral promove reunião com NBB e Basquete Cearense para impulsionar o esporte na cidade

A Prefeitura de Sobral realizou hoje uma reunião com representantes do NBB, a liga de basquete brasileira, e do Basquete Cearense, com o objetivo de discutir novas ações para desenvolver esse esporte na cidade. O esporte sobralense vive um novo momento, cada vez mais próximo das pessoas.





A Prefeitura de Sobral continua apoiando iniciativas que fortalecem o esporte, o talento e a determinação da nossa gente, em uma união de forças que faz acontecer.