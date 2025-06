MORAES NA MIRA DA JUSTIÇA DOS EUA: se não responder, pode ser declarado em revelia

Trump Media e Rumble cobram indenização e querem decisões de Moraes anuladas nos EUA.

O Tribunal do Distrito Médio da Flórida, nos Estados Unidos, expediu uma nova citação judicial contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, após ação movida pelas empresas Trump Media & Technology Group e pela plataforma Rumble, que o acusam de censura nas redes sociais no Brasil e de violar a Primeira Emenda da Constituição americana, que protege a liberdade de expressão. A primeira tentativa de citação, em março, fracassou, e agora Moraes tem 21 dias para se manifestar, sob pena de ser declarado em revelia. As empresas também solicitaram indenização por prejuízos financeiros, reputacionais e oportunidades perdidas, citando como exemplo de abuso de autoridade o inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Além da compensação, pedem que a Justiça americana declare as decisões de Moraes sem validade nos Estados Unidos e que ele seja responsabilizado pessoalmente. O ministro não se pronunciou, e o processo segue em tramitação na Flórida.





Fonte: Blog do César Wagner