Raça Negra é a atração principal da terceira noite do São João de Sobral

Evento tem entrada gratuita e acontece até o dia 4 de julho, com 18 atrações musicais, além do Festival de Quadrilhas.

O pagode romântico do Raça Negra deve atrair casais apaixonados para a Arena Aeroporto, no terceiro dia de festa do São João de Sobral. Além do grupo, sobem ao palco deste sábado, 28 de junho, os cantores Ávine Vinny e Marcos Vinícius. O evento, promovido pela Prefeitura de Sobral, acontece até o dia 4 de julho, na Arena Aeroporto. Gratuito.





O evento conta com uma estrutura ampla com espaços temáticos: cidade cenográfica, parque de diversões, praça de alimentação e fazendinha, além de estacionamento gratuito. Há ainda a Arena Front da Inclusão, espaço reservado para garantir acessibilidade e prioridade a idosos e pessoas com deficiência.





A programação do terceiro dia do XXIV Festival de Quadrilhas de Sobral trará cinco grupos que se apresentarão o quadrilhódromo: Flor do Paraíso, Pegada Quente, Estrela do Luar, Fulô do Campo e Raízes do Recanto.





O espaço Criança Segura garante a segurança dos pequenos brincantes do São João de Sobral. A equipe identifica as crianças por meio de uma pulseira com o nome completo e o telefone dos pais para que, caso ela se perca ou se afaste da família, a organização do evento possa contactar a família, acalmar a criança e acolhê-la.





Em nove dias de programação, o São João de Sobral deve atrair mais de 200 mil visitantes e movimentar mais de R$ 20 milhões, gerando mais de 1500 vagas de trabalho temporárias.









Confira abaixo a programação completa de shows dos próximos dias:









02/07 (quarta-feira)





Xand Avião





Mari Fernandez





Lucca Medeiros









03/07 (Quinta-feira)





Zé Vaqueiro





Léo Foguete





Stephany Lima









04/07 (Sexta-feira – Aniversário de Sobral)





Cláudia Leitte





Henry Freitas





Calcinha Preta