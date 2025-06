Uninta participa de reunião nacional para tratar da reabertura do CEO de Sobral

O momento teve como pauta central a pactuação da reabertura do primeiro Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

O Centro Universitário Uninta participou, nesta quarta-feira (18) de uma importante reunião virtual com representantes das três esferas de gestão da Saúde Bucal no Brasil: federal, estadual e municipal. O momento teve como pauta central a pactuação da reabertura do primeiro Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do país, localizado no município de Sobral.





Na ocasião, o Uninta foi representado pelo Prof. Me. Arry Rocha de Oliveira Júnior, Pró-Reitor de Pós-Graduação Lato Sensu em Medicina e Odontologia, que participou ativamente das discussões, reforçando o compromisso institucional da universidade com o fortalecimento da rede de atenção à saúde bucal e com o desenvolvimento da Odontologia na região.





O encontro contou com a presença de importantes autoridades da área como Dr. Edson Lucena, Coordenador-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde; Dr. Nalber Sigian, Coordenador da Célula de Atenção à Saúde Bucal da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará; Dra. Michelle Alves, Secretária de Saúde do Município de Sobral; Dr. Ronald Sousa, Coordenador de Saúde Bucal do Município de Sobral; Dr. Ivan Rodrigues Jr., Ex-Coordenador da Célula de Atenção à Saúde Bucal do Estado; Prof. Me. Arry Rocha de Oliveira Júnior, Pró-Reitor de Pós-Graduação Lato Sensu do Uninta.





Durante a reunião, também foi anunciada a visita oficial do Dr. Edson Lucena a Sobral, no próximo dia 30 de junho, o que reforça o compromisso institucional do Ministério da Saúde com o acompanhamento direto dessa importante retomada.





A participação do Uninta neste momento histórico evidencia o papel ativo da instituição no cenário da saúde pública regional e nacional, especialmente por meio de sua contribuição com o ensino, a pesquisa e a extensão em Odontologia.





Via portal Sistema Paraíso