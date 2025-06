“Se eu matei até meu pai, imagine os outros”: homem confessa assassinato enquanto ameaça a ex em Manaus; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Romulo Alves da Costa, de 42 anos, confessando o assassinato do próprio pai enquanto ameaça a ex-namorada de morte, na capital amazonense.





O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, informou que na ocasião, o autor foi até a casa da ex-companheira, proferiu palavras de baixo calão e a ameaçou. O homem preso é o mesmo que circulou com o cadáver do próprio pai idoso no centro da capital — caso que segue sob investigação pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





“A vítima teve um breve relacionamento com o autor, cerca de um mês após o término, ele não se conformou e passou a persegui-la e ameaçá-la. Na sexta-feira (13), ele foi até a casa dela e novamente fez ameaças, as câmeras da residência da vítima registraram o momento em que ele afirma ter matado o próprio pai, um indício forte de que ele possa ter cometido o crime”, declarou Fraga.





Investigação Conforme a delegada Patrícia Leão, titular da DECCM Centro-Sul, a equipe tomou conhecimento do caso após a vítima comparecer à unidade policial e relatar que o ex-namorado havia ido até sua residência para ameaçá-la. Como prova, ela apresentou imagens do circuito de segurança da casa, que confirmaram a denúncia.





“A mulher nos procurou na delegacia relatando que o homem havia ido até sua casa e sido ameaçada por ele, que não aceitava o fim do relacionamento. Ela nos mostrou as imagens das câmeras de segurança da residência. É possível ouvir claramente ele dizendo que, se foi capaz de matar o próprio pai, matar ela seria muito fácil”, detalhou Patrícia Leão.





Segundo a delegada, diante da gravidade das ameaças, foi solicitado à Justiça a prisão preventiva dele, que foi concedida no dia seguinte. Também foi determinada uma Medida Protetiva de Urgência (MPU) em favor da vítima. As diligências para localizar o autor foram iniciadas, mas as primeiras buscas não tiveram sucesso.





“Contudo, na tarde de ontem, após dois dias de tentativas, conseguimos cumprir o mandado de prisão em um campo, na região conhecida como Buracão, no bairro Parque Dez de Novembro. Agora, ele responderá por seus atos perante a Justiça. Esse homem é o mesmo homem que circulou com o cadáver do pai pelo Centro de Manaus”, acrescentou a delegada.





Patrícia Leão afirmou ainda que a ampla repercussão do caso contribuiu para que a equipe agisse com mais rapidez na representação da prisão. Dada a gravidade das condutas, proteger a vítima se tornou prioridade. O que reforça o comprometimento da Polícia Civil, por meio das DECCMs, na proteção das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.





“A vítima ainda acreditava que ele pudesse mudar, chegou a dar uma segunda chance, mas após vê-lo circulando com o corpo do próprio pai no Centro da cidade e, principalmente, por conta das ameaças que ele fez, ela teve muito medo. Por isso, decidiu pôr fim à relação, procurar a delegacia, denunciar os abusos e solicitar a medida protetiva”, concluiu a titular da DECCM.





