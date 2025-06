Ciro Gomes negocia volta ao PSDB e mira governo cearense

O pedetista Ciro Gomes abriu conversas com lideranças do PSDB para retornar ao partido, partido que foi filiado por sete anos, entre 1990 e 1997, quando saiu e se filiou ao PPS.





O PDT cearense está rachado em razão do apoio ao PT de Lula. Parte da sigla quer se desvencilhar da aliança com os petistas, enquanto há correntes pedetistas que defendem a manutenção.





Ciro é crítico do apoio do PDT ao partido de Lula e até trocou elogios com quadros bolsonaristas. O deputado federal André Fernandes (PL-CE) chegou a defender o nome de Ciro para o governo do Ceará. Ciro também rendeu elogios ao pai de Fernandes, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), e disse esperar votar em Alcides para senador.





O presidente do PSDB, Marconi Perillo, afirmou ao jornal O Globo que autorizou o ex-governador Tasso Jereissati a tocar as negociações com o pedetista.





O retorno de Ciro ao ninho tucano envolveria a candidatura ao governo do Ceará. Acertada a costura, Ciro deve enfrentar o petista Elmano de Freitas, atual governador.





(Diário do Poder)