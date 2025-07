Em reunião em Sobral, SSPDS alinha ações de combate à criminalidade na Região Norte

Durante a agenda, representantes das Forças de Segurança trocaram informações e dialogaram sobre ações conjuntas na área.

Com o objetivo de fortalecer a integração entre os órgãos de Segurança Pública do Ceará, além de ouvir as principais demandas de cada órgão vinculado à pasta, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) alinhou, nesta sexta-feira (11), ações de combate ao crime em Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) e demais municípios do Interior Norte. A agenda de alinhamento contou com a presença do secretário da SSPDS, Roberto Sá; do coronel comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Sinval Sampaio; e da delegada-geral adjunta da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Teresa Cruz. Durante o encontro, representantes das Forças de Segurança trocaram informações e dialogaram sobre ações conjuntas nos municípios que fazem parte do Interior Norte.





O secretário da SSPDS, Roberto Sá, destacou que o 1° semestre foi encerrado com redução de 20% nas mortes violentas em Sobral. “Estudo diariamente todos os indicadores do Ceará para conversar com os comandantes, os delegados e demais gestores sobre o mérito dos senhores e senhoras profissionais da Segurança Pública, aliado ao empenho do governador Elmano de Freitas em investir cada vez mais no trabalho que realizamos, como responsáveis pelos resultados positivos que alcançamos. No entanto, como tudo em qualquer lugar, existem momentos em que acontecem variáveis, a partir das quais precisamos fazer diagnósticos, redirecionamentos e apresentar soluções integradas, por meio de dados e escuta de quem está na ponta”, disse.





O coronel comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Sinval Sampaio, reforçou o compromisso da corporação na defesa do Estado. “Cumprimos um papel importante e, alinhados à SSPDS, buscamos sempre melhorias. Estamos enviando equipes para reforçar o trabalho ostensivo na Região Norte, pois somos os primeiros a chegar em muitos locais de ocorrência. Por isso, quando identificamos, a partir dos indicadores, qualquer necessidade de redirecionamento de estratégias, assim fazemos”, finalizou.





Para a delegada-geral adjunta da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Teresa Cruz, o empenho dos servidores é primordial para direcionar os esforços do Governo do Ceará. “Seguimos dedicando o nosso potencial, nossos esforços para a sociedade. É gratificante ver o resultado do nosso trabalho fazendo efeito na sociedade. Todos somos cobrados pela população. Então, é importante seguir agindo com afinco, norteados pelas diretrizes e indicadores, sempre observando onde podemos melhorar cada vez mais”, destacou.





