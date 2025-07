EUA e Índia negociam acordo comercial que pode reduzir tarifa para abaixo de 20%

Os Estados Unidos estão trabalhando para um acordo comercial provisório com a Índia que pode reduzir as tarifas propostas para menos de 20%, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, colocando a nação sul-asiática em uma posição favorável em relação a seus pares na região.





Os Estados Unidos estão trabalhando para um acordo comercial provisório com a Índia que pode reduzir as tarifas propostas para menos de 20%, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, colocando a nação sul-asiática em uma posição favorável em relação a seus pares na região.





A Índia não espera receber uma carta de exigência de tarifa — ao contrário de muitas outras nações nesta semana — e antecipa que o acordo comercial será anunciado por meio de uma declaração, disseram as fontes, que pediram anonimato devido à privacidade das negociações. O acordo provisório permitiria a continuação das conversas, dando a Nova Délhi espaço para resolver questões pendentes antes de um acordo mais amplo esperado para este outono, acrescentaram.





A declaração provavelmente estabelecerá uma tarifa base abaixo de 20% — em comparação com os 26% inicialmente propostos — com uma linguagem que permitiria às duas partes continuar negociando a taxa como parte do pacto final, disseram as fontes. O momento para um acordo provisório ainda é incerto.





Se finalizado, a Índia estaria em uma lista restrita de parceiros comerciais que conseguiram acordos com a administração Trump. O presidente dos EUA, Donald Trump, surpreendeu dezenas de parceiros comerciais nesta semana ao anunciar tarifas de até 50% em alguns casos, antes do prazo de 1º de agosto.





O Ministério do Comércio e Indústria da Índia não respondeu a um e-mail solicitando mais informações. A Casa Branca e o Departamento de Comércio também não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.





Nova Délhi busca garantir um acordo em termos mais favoráveis do que o que Trump disse ter assinado com o Vietnã, que incluiu tarifas de importação de 20%. No entanto, o Vietnã foi pego de surpresa por essa taxa e ainda busca reduzi-la. O Reino Unido é o único outro país com o qual Trump anunciou um acordo comercial.





Na quinta-feira, Trump disse à NBC News que está considerando tarifas gerais de 15% a 20% para a maioria dos parceiros comerciais que ainda não foram informados sobre suas taxas. A atual tarifa mínima global para quase todos os parceiros comerciais dos EUA é de 10%.





As tarifas anunciadas para países asiáticos até agora variam de 20% para Vietnã e Filipinas a 40% para Laos e Mianmar.





A Índia foi uma das primeiras nações a procurar a Casa Branca para negociações comerciais este ano, mas sinais de tensão surgiram nas últimas semanas. Embora Trump tenha dito no início desta semana que um acordo com a Índia está próximo, ele também ameaçou tarifas adicionais devido à participação do país no grupo BRICS. Uma equipe de negociadores indianos deve visitar Washington em breve para avançar nas negociações.





A Índia já apresentou sua melhor oferta à administração Trump, deixando claro os limites que não cruzará na finalização do acordo, informou anteriormente a Bloomberg News.





Ambos os lados mantêm posições firmes sobre algumas questões-chave, incluindo a exigência de Washington para que a Índia abra seu mercado para culturas geneticamente modificadas — um pedido que Nova Délhi rejeitou, citando riscos para seus agricultores.





As duas nações ainda não encontraram um consenso sobre questões controversas, incluindo barreiras não tarifárias na agricultura e processos regulatórios na indústria farmacêutica, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.





Fonte: Info Money