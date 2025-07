Homem é flagrado com cachorro no porta-malas e revolta clientes de supermercado em Manaus; veja vídeo

Um possível caso de maus-tratos a animal causou indignação nesta sexta-feira (4), no estacionamento de uma unidade do supermercado Carrefour, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram um cão preso dentro do porta-malas de um carro, latindo e aparentando desconforto. Nas imagens, uma mulher alerta os clientes do local sobre a situação. Pouco depois, o tutor retorna ao veículo e é confrontado, mas se recusa a retirar o animal, o que aumentou a revolta entre as pessoas presentes.





Veja:





FONTE: PORTAL CM7