HOMICÍDIO É REGISTRADO NO BAIRRO TERRENOS NOVOS, EM SOBRAL

Um homicídio brutal foi registrado no final da noite desta segunda-feira (30), no bairro Terrenos Novos, em Sobral. De acordo com informações preliminares repassadas à Polícia Militar, a vítima, identificada como Adriano Vasconcelos Pinto, de 36 anos, teria se envolvido em uma discussão com outra pessoa momentos antes do crime.





Testemunhas relataram que ouviram sons de pancadas, e não disparos de arma de fogo. A esposa da vítima, ao perceber a movimentação, foi até o local e encontrou Adriano já sem vida, com a cabeça gravemente deformada, indicando que ele pode ter sido morto com golpes de objeto contundente, possivelmente uma barra de ferro.





A Polícia Militar isolou a área do crime e acionou a Perícia Forense e o rabecão para a remoção do corpo. A motivação do crime e o objeto utilizado ainda estão sendo apurados. A Delegacia Regional de Sobral ficará responsável pelas investigações.





Sobral registra 48 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de Fnews