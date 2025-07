POLÍCIA CIVIL REALIZA MAIS UMA PRISÃO EM SOBRAL-CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por intermédio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, realizou, na data de 01/07/2025, o cumprimento de mandado de prisão preventiva de M. M. G., homem de 38 anos de idade, por crime de tentativa de feminicídio. Os fatos ocorreram na localidade de Jordão, em Sobral-CE, no dia 31 de dezembro de 2024, ocasião em que a vítima, esposa do investigado, durante uma discussão, foi atingida por ele com várias pauladas na cabeça, ficando gravemente ferida.





O inquérito policial foi instaurado e, com a conclusão das investigações, foi requerida a prisão preventiva do indiciado. Deferido o pedido, foi realizado hoje o cumprimento do mandado de prisão e, após as formalidades, o preso será encaminhado para audiência de custódia no Judiciário.





Serviço:

Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis - DPGV

Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral.