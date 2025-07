Prefeitura de Sobral garante apoio ao Guarany no Campeonato Cearense de Futebol

Patrocínio de R$ 400 mil da Prefeitura de Sobral para o Guarany Sporting Club foi aprovado pela Câmara Municipal, na sessão extraordinária realizada na terça-feira, 1º de julho. O recurso será destinado à viabilização da participação do Guarany no Campeonato Cearense de Futebol - Série C - Edição 2025, competição oficial da Federação Cearense de Futebol, bem como à preparação da categoria de base, com foco na formação de jovens atletas e no fortalecimento da estrutura esportiva do clube.





Na mensagem enviada à Câmara dos Vereadores, o prefeito Oscar Rodrigues destaca que este apoio se mostra essencial diante da importância social, esportiva e econômica que a prática do futebol representa para o município e região.





“O Guarany Sporting Club tem um papel histórico na promoção do esporte local, contribuindo para a revelação de talentos, inclusão social de jovens por meio da prática esportiva, fortalecimento da identidade cultural regional e movimentação da economia local por meio da geração de empregos temporários e aumento da atividade comercial durante os eventos esportivos”, enfatiza o prefeito de Sobral.









Repasse





O repasse do patrocínio no valor de R$ 400 mil será feito à Associação Sobralense de Basketball e Desportos, entidade sem fins lucrativos que atua diretamente no apoio e desenvolvimento do Guarany Sporting Club, tradicional agremiação esportiva do Ceará.





O patrocínio da Prefeitura de Sobral permitirá a cobertura de despesas operacionais como transporte, alimentação, uniformes, taxas de arbitragem, equipe técnica, materiais esportivos e manutenção da estrutura mínima necessária para a participação digna na competição e para o funcionamento das categorias de base.





A iniciativa em patrocinar o Guarany demonstra o interesse da gestão municipal em revitalizar o clube e promover o esporte local.