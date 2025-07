ARGENTINA LIDERA RANKING dos países mais seguros da América do Sul. Veja posição do Brasil

Estudo lista Argentina, Uruguai e Chile como os destinos mais seguros da região.

A Argentina foi apontada como o país mais seguro da América do Sul (2024) em levantamento publicado pelo portal South America Backpacker, que avaliou diversos fatores, como níveis de criminalidade, estabilidade política, riscos a viajantes e dados do Global Peace Index e do Numbeo Crime Index. O estudo organizou os países em três categorias de segurança, considerando principalmente a experiência de visitantes estrangeiros e residentes.









Na categoria de países mais seguros, figuram:





✅ Argentina – destacada pelo baixo índice de criminalidade violenta e bons indicadores de segurança geral, principalmente fora das grandes cidades.









✅ Uruguai – conhecido pela estabilidade política, boas políticas públicas e sensação de tranquilidade.









✅ Chile – embora tenha registrado protestos nos últimos anos, mantém taxas de criminalidade relativamente baixas em comparação com vizinhos.









Na categoria de países com segurança intermediária, aparecem:





🔹 Paraguai – com criminalidade moderada, mais concentrada em algumas regiões urbanas.





🔹 Equador – que enfrenta desafios com crimes ligados ao narcotráfico em áreas específicas, mas oferece segurança razoável em destinos turísticos populares.





🔹 Peru – onde furtos e golpes são comuns em zonas turísticas, embora a violência armada seja menos frequente.





🔹 Bolívia – considerada relativamente segura fora das grandes cidades, apesar de problemas pontuais com crimes patrimoniais.









Por fim, na categoria de países considerados menos seguros, ficaram:





⚠️ Brasil – apontado pelo alto índice de criminalidade urbana, desigualdade social e violência em algumas regiões metropolitanas.





⚠️ Colômbia – apesar de avanços, ainda apresenta riscos relacionados a violência armada e criminalidade organizada.





⚠️ Venezuela – classificada como o país mais perigoso da América do Sul, em razão da crise econômica e social severa, violência generalizada e risco elevado a turistas.





O levantamento destaca que, apesar da classificação, em todos os países da América do Sul há regiões e cidades seguras que podem ser visitadas com precauções básicas, mas alerta para a importância de informações atualizadas antes de viajar.





Via portal César Wagner