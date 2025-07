Prefeitura de Sobral promove cidadania com emissão gratuita de documentos

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Segurança Cidadã (SESEC), está realizando, durante todo o mês de julho, o acompanhamento das pessoas beneficiadas pelo projeto Cidadania na Base, com marcação de serviços no Vapt Vupt, com a possibilidade de transporte para o translado entre localidades e distritos até o local do atendimento.





No dia 3 de julho, moradores do distrito de Taperuaba foram atendidos com a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), além da primeira via do Título de Eleitor. Já no dia 9 de julho, teve início o atendimento da comunidade de Boqueirão para emissão da Carteira de Identidade.





Anteriormente, todos os beneficiados passaram por um cadastro prévio durante ações do projeto Cidadania na Base nos distritos de Taperuaba, Aracatiaçu e localidade de Boqueirão. “Na próxima semana, teremos mais 20 pessoas do Boqueirão sendo atendidas no Vapt Vupt, cujo atendimento já está marcado, além da marcação de aproximadamente 45 pessoas do distrito de Aracatiaçu para emissão da Carteira de Identidade”, informou Suzane Chiot, coordenadora da Cidadania.





O Cidadania na Base é uma iniciativa da Célula de Inserção Social, vinculada à Coordenadoria da Cidadania da SESEC, com o objetivo de descentralizar o acesso à documentação básica e garantir os direitos fundamentais da população. Entre os serviços oferecidos pelo projeto estão: Cadastro e agendamento para emissão da CIN (antigo RG); emissão da 2ª via e agendamento da 1ª via do CPF; emissão da Carteira de Trabalho Digital; clique AQUI ; Alistamento Militar; Título de Eleitor; emissão da 2ª via da Certidão de Nascimento.