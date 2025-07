Férias em Sobral: opções gratuitas de lazer e cultura para toda a família

Com a chegada das férias escolares de julho, muitas famílias procuram opções divertidas e acessíveis para aproveitar o tempo livre com as crianças. Sobral oferece uma variedade de atividades gratuitas que unem lazer, cultura e natureza, com opções para todas as idades. Confira algumas atrações gratuitas que a Prefeitura de Sobral preparou para todos curtirem as férias na cidade.









Cultura e Lazer





Os museus de Sobral são um mergulho na cultura e na história da cidade e também trazem a tecnologia e a educação para o centro. Durante esse mês de férias, a Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Juventude e Cultura (Sejuc) tem uma programação intensa nos museus. Também são promovidas sessões de cinema nos bairros e distritos de Sobral.





Segue a programação de 14 a 20 de julho nos equipamentos Casa do Capitão-mor, Casarão Mont’Alverne, Casa da Cultura, Escola de Artes Visuais, Museu Madi e Theatro São João. O Museu do Eclipse, administrado pela Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SME), também estará aberto para visitação.





- Museu do Eclipse - Funciona de terça a sexta-feira, de 8h às 17h com intervalo de almoço. Sábado de 16h às 20h. Link para agendamento: https://l1nk.dev/pfmsw





-Casa do Capitão-mor Visitas Espontâneas de segunda a sexta-feira (14 a 18/07) : 08h às 12h e 13h às 17h





- Casarão Mont’Alverne - Visitas Espontâneas de quarta a sexta-feira (16 a 18/07): 08h às 12h e 13h às 17h





- Casa da Cultura - Visitas Espontâneas de quarta a sexta-feira (16 a 18/07): 14h às 21h





- Escola de Artes - Visuais Visitas Espontâneas de segunda a sexta-feira (14 a 18/07): 08h às 12h e 13h às 17h





- Museu Madi - Visitas Espontâneas de terça-feira a sábado (15 a 19/07): 13h às 19h





- Theatro São João - Quarta-feira (16/07) : Escola de Música no Theatro - Ensaio Aberto





Visitas Espontâneas na quinta na sexta-feira (17 e 18/07): 08h às 12h e 13h às 17h





Sábado (19): Sarau Cerol e Navalha - Layze Barbosa - edital de ocupação





Domingo (20): Show: Arthur e Kelvin - 19h













Esporte





Para quem quer aproveitar as férias para ficar em forma, a Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (Sespol), tem uma programação semanal com concentração na Arena Dr. Plínio Pompeu.





- Bike Sobral - todas as terças-feiras, às 19h, na Arena Dr. Plínio Pompeu.





- - Aulão de Dança - todas as segundas e quartas-feiras, às 18h, na Arena Dr. Plínio Pompeu.-





- - Aulão Funcional - todas as terças e quintas-feiras, às 18h, na Arena Dr. Plínio Pompeu









Lazer para os distritos





Os distritos também têm uma programação especial para toda a família. Com o “Tardezinha na Comunidade”, a criançada pode aproveitar uma programação especial com brincadeiras lúdicas, pula-pula, atividades esportivas, pintura, vacinação e serviços básicos de saúde — tudo em um ambiente seguro e acolhedor. A programação é da Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (Sespol) com parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).









Educação ambiental





Para quem prefere curtir as férias em meio à natureza, a Prefeitura de Sobral por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA), mantém a Unidade de Conservação Municipal de Proteção Integral Refúgio de Vida Silvestre Pedra da Andorinha (REVIS) e o Jardim Sensorial, que tem o objetivo de promover a educação ambiental a partir da reconexão com a natureza. As visitas acontecem mediante agendamento antecipado.





- Pedra da Andorinha: O horário de funcionamento é de quarta-feira a sábado, das 7h30 às 9h30 e das 16h às 18h. Link para agendamento: https://l1nk.dev/2F5Ja





- Jardim Sensorial: O espaço pode ser acessado dias de terça e quinta-feira de 9h às 11h e de 16h às 17h. Link para agendamento: https://acesse.one/ijIQX









Colônia de Férias





A Prefeitura de Sobral, por meio da Sec…