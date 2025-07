Guarany de Sobral enfrenta o Crateús pelo Campeonato Cearense Série C no Estádio do Junco

Hoje é dia de muita emoção no futebol cearense! O Guarany de Sobral encara o Crateús na terceira rodada do Campeonato Cearense Série C, em uma partida que promete agitar os torcedores no Estádio do Junco, em Sobral, às 17h.





O jogo é de extrema importância para o Cacique do Vale, pois só a vitória interessa ao time de Sobral. Até o momento, o Crateús lidera o campeonato com duas vitórias conquistadas, enquanto o Guarany busca se recuperar e ficar no topo da competição.





A expectativa é de um grande público nas arquibancadas, com a torcida comparecendo em peso para apoiar o time e fazer do estádio um verdadeiro caldeirão de emoções.





Se o Guarany vencer, assumirá a liderança do campeonato e ficará muito próximo de garantir uma vaga na Série B do Cearense, um passo importante na busca por ascensão e sucesso na temporada.





Vamos torcer juntos pelo nosso time e acompanhar de perto esse jogo que promete muita emoção!