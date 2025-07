Sobral celebra aniversário de 252 anos com shows de Calcinha Preta, Claudia Leitte e Henry Freitas

Festa na Arena Aeroporto termina hoje com apresentações musicais. Neste sábado (5), haverá reinauguração do Estádio do Junco.

A celebração dos 252 anos de Sobral conta com uma programação de shows e atividades culturais. Na noite desta sexta-feira (4), a Arena Aeroporto recebe os shows de Calcinha Preta, Claudia Leitte e Henry Freitas, além de atrações locais.





A arena também conta com Cidade Cenográfica e a Feirinha de Artesanato, com produtos em crochê, madeira, tecido e doces típ icos.





A Fazendinha Caiçara também garante um espaço especial para as crianças, com jogos recreativos, pula-pula, escorregador, pintura facial e brincadeiras diversas. O espaço Criança Segura auxilia na identificação e segurança das crianças presentes no evento.





No Front da Inclusão, há também uma área prioritária para idosos e pessoas com deficiência. A programação é promovida pela Prefeitura de Sobral e pelo Instituto Artístico-Cultural Esportivo do Vale do Acaraú.





Neste sábado (5), que marca a data do aniversário de Sobral, o encerramento das festividades será com a reinauguração do Estádio do Junco. No local, será realizada a partida clássica entre os times locais Guarany de Sobral e Vila Real.





Desde a quarta-feira (2), passaram pelo palco da Arena Aeroporto atrações como Mari Fernandez, Xand Avião, Zé Vaqueiro e Léo Foguete.





Com mais de 250 de história, Sobral tem o conjunto arquitetônico e urbanístico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1999.





As edificações incluem o Teatro e a Praça São João, sobrados, conjuntos de casas no estilo art noveau e várias construções preservadas desde o período colonial, de valor artístico e histórico.





Fonte: G1