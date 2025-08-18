ATENÇÃO! 124 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS EM SOBRAL - 18/08/2025

Faça seu agendamento AQUI
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Ajustador mecânico 01
Analista de suporte técnico 01
Atendente de lojas 01
Atendente de padaria 01
Auxiliar contábil 01
Auxiliar de cozinha 03
Auxiliar de escritório 02
Auxiliar de marceneiro 01
Auxiliar de mecânico de autos 04
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 01
Bombeiro hidráulico 10
Carpinteiro de obras 10
Chefe de serviços de saúde 01
Consultor de vendas 06
Controlador de tráfego 01
Eletricista auxiliar 01
Eletricista de instalações 10
Empregado doméstico nos serviços gerais 01
Empregado doméstico arrumador 01
Estoquista 01
Fiscal de prevenção de perdas 01
Garçom 02
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01
Lavador de roupas a maquina 02
Mecânico de auto em geral 01
Mecânico de motocicletas 01
Mecânico de motor a diesel 03
Montador instalador de acessórios 01
Motofretista 01
Operador de caixa 02
Operador de tratores diversos 02
Pedreiro 10
Repositor de mercadorias 01
Representante comercial autônomo 01
Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos 01
Supervisor de vendas comercial 01
Técnico de refrigeração (instalação) 02
Técnico em atendimento e vendas 01
Técnico mecânico 02
Vendedor de comércio varejista 01
Vendedor de serviços 01
Vendedor interno 08
Vendedor porta a porta 02
Vendedor pracista 04
Total 110
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Auxiliar de expedição 01
Auxiliar de linha de produção 11
Recepcionista atendente 01
Repositor - em supermercados 01
Total 14
