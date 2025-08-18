ATENÇÃO! 124 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS EM SOBRAL - 18/08/2025





OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Ajustador mecânico 01



Analista de suporte técnico 01



Atendente de lojas 01



Atendente de padaria 01



Auxiliar contábil 01



Auxiliar de cozinha 03



Auxiliar de escritório 02



Auxiliar de marceneiro 01



Auxiliar de mecânico de autos 04



Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 01



Bombeiro hidráulico 10



Carpinteiro de obras 10



Chefe de serviços de saúde 01



Consultor de vendas 06



Controlador de tráfego 01



Eletricista auxiliar 01



Eletricista de instalações 10



Empregado doméstico nos serviços gerais 01



Empregado doméstico arrumador 01



Estoquista 01



Fiscal de prevenção de perdas 01



Garçom 02



Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01



Lavador de roupas a maquina 02



Mecânico de auto em geral 01



Mecânico de motocicletas 01



Mecânico de motor a diesel 03



Montador instalador de acessórios 01



Motofretista 01



Operador de caixa 02



Operador de tratores diversos 02



Pedreiro 10



Repositor de mercadorias 01



Representante comercial autônomo 01



Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos 01



Supervisor de vendas comercial 01



Técnico de refrigeração (instalação) 02



Técnico em atendimento e vendas 01



Técnico mecânico 02



Vendedor de comércio varejista 01



Vendedor de serviços 01



Vendedor interno 08



Vendedor porta a porta 02



Vendedor pracista 04



Total 110







PESSOA COM DEFICIÊNCIA



Auxiliar de expedição 01



Auxiliar de linha de produção 11



Recepcionista atendente 01



Repositor - em supermercados 01



Total 14