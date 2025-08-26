ATENÇÃO! 124 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (26) EM SOBRAL

Faça seu agendamento AQUI

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de motorista 01

Alinhador de direção 01

Assessor de microcrédito 05

Assistente de vendas 01

Atendente de lojas 02

Auxiliar administrativo 01

Auxiliar contábil 01

Auxiliar de escritório 01

Auxiliar de limpeza 03

Auxiliar de mecânico de autos 03

Auxiliar financeiro 01

Babá 01

Bombeiro hidráulico 10

Carpinteiro de obras 10

Carregador (armazém) 01

Chefe de serviços de saúde 01

Consultor de vendas 06

Coordenador de microcrédito 01

Cortador de roupas 01

Costureira de máquina overloque 01

Costureira de máquina reta 02

Cuidador em saúde 01

Eletricista de instalações 10

Empregado doméstico nos serviços gerais 02

Encarregado de obras 01

Engenheiro de processos 01

Estoquista 04

Fisioterapeuta geral 02

Garçom 01

Impressor serigráfico 01

Mecânico de auto em geral 02

Mecânico de automóveis e caminhões 05

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 03

Mecânico eletricista de automóveis 01

Motofretista 01

Motorista entregador 01

Operador de empilhadeira 01

Operador de vendas (lojas) 01

Padeiro 01

Pedreiro 10

Recepcionista atendente 01

Recepcionista secretária 01

Representante técnico de vendas 01

Supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados 01

Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos 01

Supervisor de manutenção de veículos de carga 01

Técnico de refrigeração (instalação) 01

Vendedor de comércio varejista 02

Vendedor de informações comerciais 01

Vendedor interno 02

Vendedor porta a porta 01

Vendedor pracista 04

Vidraceiro colocador de vidros 01

Total 121

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de expedição 01

Recepcionista atendente 01

Repositor - em supermercados 01

Total 03