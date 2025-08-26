ATENÇÃO! 124 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (26) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Ajudante de motorista 01
Alinhador de direção 01
Assessor de microcrédito 05
Assistente de vendas 01
Atendente de lojas 02
Auxiliar administrativo 01
Auxiliar contábil 01
Auxiliar de escritório 01
Auxiliar de limpeza 03
Auxiliar de mecânico de autos 03
Auxiliar financeiro 01
Babá 01
Bombeiro hidráulico 10
Carpinteiro de obras 10
Carregador (armazém) 01
Chefe de serviços de saúde 01
Consultor de vendas 06
Coordenador de microcrédito 01
Cortador de roupas 01
Costureira de máquina overloque 01
Costureira de máquina reta 02
Cuidador em saúde 01
Eletricista de instalações 10
Empregado doméstico nos serviços gerais 02
Encarregado de obras 01
Engenheiro de processos 01
Estoquista 04
Fisioterapeuta geral 02
Garçom 01
Impressor serigráfico 01
Mecânico de auto em geral 02
Mecânico de automóveis e caminhões 05
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 03
Mecânico eletricista de automóveis 01
Motofretista 01
Motorista entregador 01
Operador de empilhadeira 01
Operador de vendas (lojas) 01
Padeiro 01
Pedreiro 10
Recepcionista atendente 01
Recepcionista secretária 01
Representante técnico de vendas 01
Supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados 01
Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos 01
Supervisor de manutenção de veículos de carga 01
Técnico de refrigeração (instalação) 01
Vendedor de comércio varejista 02
Vendedor de informações comerciais 01
Vendedor interno 02
Vendedor porta a porta 01
Vendedor pracista 04
Vidraceiro colocador de vidros 01
Total 121
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Auxiliar de expedição 01
Recepcionista atendente 01
Repositor - em supermercados 01
Total 03
