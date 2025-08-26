Repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo; VEJA VÍDEO

Uma cena surpreendeu e emocionou os telespectadores do programa Bahia no Ar, da Record, na manhã desta segunda-feira (25). Durante uma entrada ao vivo, a repórter Maryanne Barros, da afiliada da emissora na cidade de Itabuna (BA), anunciou que estava em trabalho de parto. A jornalista Jessica Smetak, apresentadora da atração, reagiu.





“Deixa eu me despedir um pouquinho do pessoal porque a gente vai se encontrar somente no ano que vem, que neste exato momento eu estou em trabalho de parto”, disse Maryanne ao vivo no programa. “Eu entrego para você e vou correndo para o hospital para poder ganhar minha pequena que está querendo chegar”, encerrou.





Surpresa, Jessica Smetak reagiu. “Maryanne, eu tô emocionada. Saúde pra você e pra sua família. Filho é uma bênção. É o segundo filho de Maryanne, a gente vai sentindo as contrações e chega a hora que tem que correr mesmo! Vá e mande notícias pra gente”, comentou a apresentadora.





A jornalista Maryanne Barros já é mãe do pequeno Henry, de 2 anos, e tem usado as redes sociais para falar da experiência de ser mãe pela segunda vez. Na semana passada, ela publicou um desabafo falando da diferença da gestação de Karitas.





Veja o momento em que a repórter anuncia o trabalho de parto: