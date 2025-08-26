Caminhão tomba na BR-222 e carga de cerveja é saqueada por populares em Irauçuba (CE)

Um caminhão carregado com bebidas tombou na tarde desta segunda-feira (25), na BR-222, nas proximidades do município de Irauçuba, no interior do Ceará. A carga, composta por cervejas em lata, garrafas de vidro e garrafas de água, acabou sendo saqueada por moradores da região logo após o acidente.





De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava duas carrocerias. O tombamento ocorreu após o rompimento de uma das cintas de contenção, provocando o desequilíbrio e a queda de parte da carga.





Apesar do susto, ninguém ficou ferido no incidente. No entanto, minutos após o tombamento, dezenas de pessoas se aproximaram do caminhão e começaram a recolher os produtos espalhados pela estrada e pelo acostamento. Vídeos registrados no local mostram populares colocando garrafas em engradados, subindo no veículo e disputando o carregamento.





A PRF foi acionada e deslocou uma equipe até o ponto do acidente, conseguindo conter o saque e proteger o restante da carga. Não houve registro de prisões ou confrontos durante a operação policial.





O caso reacende o debate sobre a prática ilegal do saque de cargas em acidentes rodoviários — uma conduta tipificada como crime no Código Penal Brasileiro. As autoridades alertam que, além de representar um risco à integridade física das pessoas envolvidas, esse tipo de ação pode gerar consequências legais para os envolvidos.





Via Sistema Paraíso de Comunicação