CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

terça-feira, 26 de agosto de 2025

Maduro pede “brigada de mil homens e mulheres do Brasil” ao MST

terça-feira, agosto 26, 2025  Nenhum comentário

Nicolás Maduro recebeu uma delegação do MST na Venezuela e convidou membros do grupo para produzir no país
Nicolás Maduro recebeu uma delegação do Movimento Sem Terra do Brasil (MST) na Venezuela, e convidou o grupo que defende a reforma agrária e a melhor distribuição de terras para produzir no país. O encontro aconteceu nesta terça-feira (27/8), no contexto da XI Cúpula da Aliança Bolivariana Para os Povos da Nossa América (ALBA-TCP).

O líder chavista usou um boné do movimento durante parte de seu discurso, agradeceu a presença dos integrantes do MST no país e pediu “uma brigada de mil homens e mulheres” do grupo na Venezuela.

“Convido o MST que também venha com centenas de seus agricultores, que venham produzir na Venezuela”, declarou Maduro. “MST, me envie uma brigada de mil homens e mulheres do Brasil para produzir em solo venezuelano”, afirmou.


Cenário político incerto

O encontro entre Maduro e membros do MST aconteceu em meio à turbulência política na Venezuela, que vive mais uma crise após a contestada reeleição do herdeiro político de Hugo Chávez.

Além da oposição, parte da comunidade internacional questiona os resultados apresentados e ratificados por autoridades venezuelanas. Até o momento, as atas eleitorais que podem atestar ou não a vitória de Maduro ainda não vieram a público.

Em meio à pressão contra Maduro, o reitor do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) – uma espécie de Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da Venezuela – apontou irregularidades na suposta reeleição do líder chavista.

Fonte: Metrópoles

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 