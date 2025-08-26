Maduro pede “brigada de mil homens e mulheres do Brasil” ao MST

Nicolás Maduro recebeu uma delegação do MST na Venezuela e convidou membros do grupo para produzir no país

Nicolás Maduro recebeu uma delegação do Movimento Sem Terra do Brasil (MST) na Venezuela, e convidou o grupo que defende a reforma agrária e a melhor distribuição de terras para produzir no país. O encontro aconteceu nesta terça-feira (27/8), no contexto da XI Cúpula da Aliança Bolivariana Para os Povos da Nossa América (ALBA-TCP).





O líder chavista usou um boné do movimento durante parte de seu discurso, agradeceu a presença dos integrantes do MST no país e pediu “uma brigada de mil homens e mulheres” do grupo na Venezuela.





“Convido o MST que também venha com centenas de seus agricultores, que venham produzir na Venezuela”, declarou Maduro. “MST, me envie uma brigada de mil homens e mulheres do Brasil para produzir em solo venezuelano”, afirmou.









Cenário político incerto





O encontro entre Maduro e membros do MST aconteceu em meio à turbulência política na Venezuela, que vive mais uma crise após a contestada reeleição do herdeiro político de Hugo Chávez.





Além da oposição, parte da comunidade internacional questiona os resultados apresentados e ratificados por autoridades venezuelanas. Até o momento, as atas eleitorais que podem atestar ou não a vitória de Maduro ainda não vieram a público.





Em meio à pressão contra Maduro, o reitor do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) – uma espécie de Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da Venezuela – apontou irregularidades na suposta reeleição do líder chavista.





Fonte: Metrópoles