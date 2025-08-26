VÍDEO: mulher é presa por esfaquear o marido após flagrá-lo mandando direct para novinh4s, no AM

Uma mulher de 47 anos foi presa em flagrante nesse domingo (24), suspeita de tentar matar o companheiro, de 23, no município de Manaquiri, região metropolitana de Manaus. Ela teria dado uma facada nas costas dele durante uma discussão.





O caso aconteceu no bairro Novo e, segundo o delegado Caio Bruno, da 33ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a equipe foi acionada por volta das 21h, depois que o hospital da cidade informou a entrada de um homem com um ferimento por arma branca.





A vítima, que estava sendo atendida na unidade de saúde, contou aos policiais que a própria companheira foi a responsável pela agressão, dando uma facada em sua região dorsal.





Em depoimento, a mulher alegou que a discussão começou após ela flagrar o companheiro conversando com outras mulheres no celular. Ele a teria agredido primeiro, puxando seu cabelo, momento em que ela pegou a faca e o golpeou.





Devido à gravidade do ferimento, a vítima precisou ser transferida para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, em Manaus.





A mulher foi presa logo após o crime e autuada em flagrante por tentativa de homicídio. Ela passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. Via portal CM7





