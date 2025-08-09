Egresso e docente do UNINTA conquista o 1º lugar em Doutorado da UFC

O enfermeiro João Víctor Dourado, egresso e atualmente professor do Centro Universitário Inta (UNINTA) e da Faculdade 05 de Julho (F5), foi aprovado em primeiro lugar no processo seletivo do Doutorado Acadêmico em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC). A aprovação se deu com o projeto intitulado “Construção e validação de tecnologia para a promoção da saúde mental de adolescentes privados de liberdade”.





Graduado em Enfermagem pelo UNINTA em 2019, João Víctor possui uma trajetória acadêmica consistente. É especialista em Saúde Digital pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e em Saúde Pública com ênfase em Saúde da Família pela Faculdade de Tecnologia e Ciências do Alto Paranaíba. Também possui aperfeiçoamentos em Saúde Mental e Atenção Psicossocial de Adolescentes e Jovens (Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz), em Atributos da Atenção Primária à Saúde (Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG), e em Gerência de Serviços de Atenção Primária à Saúde (Fiocruz – Mato Grosso do Sul). É ainda mestre em Saúde Pública pela UFC.





Ao comentar sobre o processo seletivo, João Víctor destacou a intensidade da preparação. “Junho foi um mês muito intenso, com muitas responsabilidades, principalmente à noite, quando eu estava reunindo toda a documentação exigida. Tive que elaborar o projeto de pesquisa, o plano de atividades internacionais, o currículo e outros documentos. Em julho, veio a ansiedade pelas entrevistas e pelos resultados. Cada etapa gerava uma nova expectativa. Quando finalmente recebi as notas e vi que havia sido aprovado, a sensação foi indescritível: um alívio imenso e uma felicidade enorme. Foram dois meses de muita dedicação, mas valeu cada esforço”, relatou.





O interesse pela saúde mental de adolescentes surgiu ainda na graduação, por meio do contato com a pesquisa científica e da inspiração de docentes que marcaram sua formação. “O interesse pelo tema nasceu no UNINTA, graças a professores inspiradores como Keila Ponte, Alanny Rocha e Eliana Aragão (in memoriam). Foi nessa época que desenvolvi meu Trabalho de Conclusão de Curso sobre o uso de tecnologias como estratégia de educação em saúde para adolescentes”, recorda.O doutorado de João Víctor tem início previsto para setembro, ainda neste semestre.