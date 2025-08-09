Polícia apreende quase 70 kg de drogas e mais de 1.200 munições em Santa Quitéria

Na tarde da última quinta-feira, 7 de agosto de 2025, policiais militares do Raio de Santa Quitéria realizaram uma operação que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e munições, em uma casa abandonada localizada entre as comunidades de Logradouro e Santa Rita.





Durante as buscas no quintal do imóvel, os agentes encontraram o material enterrado no solo, incluindo recipientes com entorpecentes, munições de diversos calibres, carregadores de fuzil e pistola, além de balanças de precisão, um bloqueador de sinal e um localizador de GPS. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a Delegacia Regional de Sobral para os procedimentos cabíveis.





A apreensão inclui aproximadamente:

35,8 kg de maconha

1 kg de cocaína

0,3 kg de skunk

1,9 kg de crack

28,9 kg de substância não identificada

No momento da operação, não havia pessoas no local. A ação reforça o combate ao tráfico de drogas na região e evidencia a atuação de criminosos que utilizam imóveis abandonados para o armazenamento e manuseio de entorpecentes. As autoridades continuam investigando para identificar os responsáveis pelo esconderijo.





Com informações de A Voz de Sta. Quitéria