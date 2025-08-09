CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sábado, 9 de agosto de 2025

Polícia apreende quase 70 kg de drogas e mais de 1.200 munições em Santa Quitéria

sábado, agosto 09, 2025  Nenhum comentário

Na tarde da última quinta-feira, 7 de agosto de 2025, policiais militares do Raio de Santa Quitéria realizaram uma operação que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e munições, em uma casa abandonada localizada entre as comunidades de Logradouro e Santa Rita.

Durante as buscas no quintal do imóvel, os agentes encontraram o material enterrado no solo, incluindo recipientes com entorpecentes, munições de diversos calibres, carregadores de fuzil e pistola, além de balanças de precisão, um bloqueador de sinal e um localizador de GPS. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a Delegacia Regional de Sobral para os procedimentos cabíveis.

A apreensão inclui aproximadamente:
  • 35,8 kg de maconha
  • 1 kg de cocaína
  • 0,3 kg de skunk
  • 1,9 kg de crack
  • 28,9 kg de substância não identificada
No momento da operação, não havia pessoas no local. A ação reforça o combate ao tráfico de drogas na região e evidencia a atuação de criminosos que utilizam imóveis abandonados para o armazenamento e manuseio de entorpecentes. As autoridades continuam investigando para identificar os responsáveis pelo esconderijo.

Com informações de A Voz de Sta. Quitéria

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 