Salário mínimo na Venezuela chega a 1 dólar por mês

Segundo a taxa de câmbio do Banco Central do país, valor está cotado em 130,06 bolívares.





O salário mínimo na Venezuela chegou nesta sexta-feira (8) a 1 dólar por mês (R$ 5,43), de acordo com a taxa de câmbio do Banco Central do país (BCV), um valor que é complementado com bônus governamentais de até 160 dólares (R$ 869 dólares) pagos à taxa do dia do órgão emissor aos funcionários públicos e sem incidência no cálculo dos benefícios trabalhistas.





O dólar, de acordo com a taxa oficial do BCV, foi estava cotado nesta sexta-feira a 130,06 bolívares.





O salário mínimo, que incide sobre benefícios trabalhistas como férias, liquidação e lucros, permanece em 130 bolívares, a moeda venezuelana, desde março de 2022, quando equivalia a cerca de 30 dólares (R$ 163) por mês.





Os bônus do governo são compostos por um auxílio alimentação de 40 dólares (R$ 217) e outro chamado “renda de guerra econômica”, de 120 dólares (R$ 652).





Em julho, a ONG Provea destacou que, de acordo com a Constituição, o estado venezuelano “tem a obrigação de garantir uma renda suficiente para uma vida digna, ajustada periodicamente ao custo da cesta básica”, cujo preço em abril era de 503,73 dólares (R$ 2.736) , de acordo com os últimos dados disponíveis da organização Centro de Documentação e Análise da Federação Venezuelana de Professores (Cendas-FVM).





O governo da Venezuela alegou que os bônus são “uma estratégia inovadora para combater a guerra econômica, o bloqueio e as sanções”, assim como “evitar a inflação”.





*EFE