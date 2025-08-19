O Blog Sobral 24 Horas lidera em visualizações, postagens e comentários em Sobral e região - https://www.sobral24horas.com





Segundo dados oficiais do Google, o Blog Sobral 24 Horas é o site com o maior número de visualizações, postagens e comentários na região. O blog, criado em janeiro de 2011, mantém-se como o veículo (blog) mais acessado de Sobral e região.





O Blog tem mais de 81 mil posts, mais de 241 milhões de visualizações e 49 mil comentários.



