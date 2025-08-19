O Blog Sobral 24 Horas lidera em visualizações, postagens e comentários em Sobral e região - https://www.sobral24horas.com

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 19 de agosto de 2025

Segundo dados oficiais do Google, o Blog Sobral 24 Horas é o site com o maior número de visualizações, postagens e comentários na região. O blog, criado em janeiro de 2011, mantém-se como o veículo (blog) mais acessado de Sobral e região.

O Blog tem mais de 81 mil posts, mais de 241 milhões de visualizações e 49 mil comentários.

A página destaca que os números apresentados são oficiais e refletem a atuação e o alcance do Blog ao longo dos anos, consolidando sua posição entre as principais referências digitais da comunidade local. Além disso, as redes sociais do Blog Sobral 24 Horas estão em ascensão, com seguidores reais e não fakes.

