Prefeito Oscar Rodrigues encaminha para a Câmara projeto de doação de terreno para construção do Santuário da Divina Misericórdia, em Sobral

O prefeito de Sobral, Oscar Spíndola Rodrigues Júnior, encaminhou para a Câmara Municipal mensagem acompanhada de Projeto de Lei que autoriza a doação, com encargos, de um terreno pertencente ao município à Diocese de Sobral para a implantação do Santuário da Divina Misericórdia e de um Centro de Pastoral e Promoção Humana.





O imóvel possui área de mais de 18 mil m², localizado no bairro Antônio Carlos Belchior, no Loteamento Moradas da Boa Vizinhança I. Segundo a mensagem enviada pelo prefeito, o projeto tem caráter não apenas religioso, mas também social e comunitário, prevendo a realização de programas voltados para a assistência de pessoas em situação de vulnerabilidade e para a integração da comunidade, fortalecendo o tecido social e contribuindo para o desenvolvimento ordenado da região.





“O município cumpre com seu papel de fomentar iniciativas que, além da dimensão espiritual, promovem cidadania, inclusão social e cuidado com quem mais precisa. É uma ação que soma à missão da Prefeitura de fortalecer o bem-estar coletivo e valorizar o ser humano”, destacou o prefeito na mensagem encaminhada ao Legislativo.





O projeto segue agora para análise e votação dos vereadores da Câmara Municipal de Sobral.