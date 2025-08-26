CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 26 de agosto de 2025

Porque o Brasil vai entrar no top 10 de consumo de ovo

terça-feira, agosto 26, 2025

O Brasil estará entre os maiores consumidores de ovos do mundo em 2025. Pela primeira vez, o país pode entrar no top 10 mundial de consumo per capita, com expectativa de 288 unidades por habitante no próximo ano, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

O crescimento reflete a transformação do setor nos últimos dez anos, que passou de 38 bilhões de ovos produzidos em 2014 para quase 58 bilhões em 2024. Esse avanço coloca o Brasil entre os maiores consumidores globais, seguindo tendências observadas em países como México, Japão e China, e reforça o papel do ovo como proteína estratégica na segurança alimentar brasileira.

Fonte: ForbesBr

