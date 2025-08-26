Trump assina decreto para processar quem queimar bandeira dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um decreto nesta segunda-feira (25) para punir pessoas que queimarem ou profanarem a bandeira do país.





De acordo com a Casa Branca, a ordem instrui a procuradora-geral, Pam Bondi, a "processar vigorosamente" pessoas que violam as leis de profanação de bandeiras e entrar com ações judiciais mencionando a Primeira Emenda da Constituição Americana em relação à questão.





Além disso, o decreto determina que a procuradora-geral encaminhe os casos às autoridades estaduais ou locais, além de instruir o governo a proibir e encerrar vistos, autorizações de residência e processos de naturalização para aqueles que profanarem a bandeira.





Trump condenou a prática, citando que a queima de bandeiras incita tumultos em níveis nunca antes vistos: "As pessoas enlouquecem". Segundo ele, a pena para quem queimar a bandeira é de um ano, sem saídas antecipadas.





"Incitar a revolta e queimar uma bandeira, você pega um ano de prisão. Você não pega 10 anos. Você não pega um mês. Você pega um ano de prisão e isso entra na sua ficha e você verá a queima de bandeiras parar imediatamente", afirmou o chefe de Estado.





As medidas representam o mais recente esforço de Trump e dos republicanos para enfrentar a criminalidade em nível nacional, enquanto preveem um plano para manter o poder em Washington nas eleições de meio de mandato do próximo ano.





Recentemente, o líder americano assumiu o controle da força policial de Washington e criticou prefeitos e governadores democratas por suas políticas de combate à criminalidade.





No mesmo dia, a Casa Branca também liberou um decreto para acabar com as políticas de fiança sem dinheiro em nível nacional.





A medida permite que réus sejam libertados da prisão enquanto aguardam o julgamento com base na promessa de comparecer ao tribunal, em vez de pagar uma quantia específica em dinheiro.





