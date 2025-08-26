CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

terça-feira, 26 de agosto de 2025

Jovem morre após comer macarrão instantâneo cru

terça-feira, agosto 26, 2025  Nenhum comentário

Um garoto de 13 anos morreu no Cairo, Egito, após consumir três pacotes de macarrão instantâneo cru. De acordo com a imprensa local, o adolescente começou a sentir fortes dores abdominais e apresentou episódios de vômito cerca de 30 minutos depois de ingerir o alimento sem preparo.

As primeiras informações apontam que a morte pode ter sido causada por problemas intestinais agudos ou até mesmo por uma obstrução no sistema digestivo provocada pela ingestão do macarrão seco. A polícia foi acionada pela família e, ao chegar ao local, encontrou o corpo do jovem sem ferimentos aparentes ou indícios de crime.

O corpo do adolescente foi levado para o instituto médico legal, onde será realizada uma autópsia a fim de esclarecer a causa exata do óbito. As autoridades aguardam o resultado dos exames para confirmar se a morte está diretamente relacionada ao consumo do macarrão instantâneo cru.

Fonte: Portal R7

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 