Jovem morre após comer macarrão instantâneo cru

Um garoto de 13 anos morreu no Cairo, Egito, após consumir três pacotes de macarrão instantâneo cru. De acordo com a imprensa local, o adolescente começou a sentir fortes dores abdominais e apresentou episódios de vômito cerca de 30 minutos depois de ingerir o alimento sem preparo.





As primeiras informações apontam que a morte pode ter sido causada por problemas intestinais agudos ou até mesmo por uma obstrução no sistema digestivo provocada pela ingestão do macarrão seco. A polícia foi acionada pela família e, ao chegar ao local, encontrou o corpo do jovem sem ferimentos aparentes ou indícios de crime.





O corpo do adolescente foi levado para o instituto médico legal, onde será realizada uma autópsia a fim de esclarecer a causa exata do óbito. As autoridades aguardam o resultado dos exames para confirmar se a morte está diretamente relacionada ao consumo do macarrão instantâneo cru.





