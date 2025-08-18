CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Prefeitura de Sobral divulga nova relação de famílias contempladas com o Vale Gás Social

Para ter direito ao benefício, as famílias precisam estar registradas no CadÚnico, com informações atualizadas nos últimos 24 meses, e não podem ter o Bolsa Família bloqueado ou suspenso.

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social (Sedhas), anunciou a divulgação da lista atualizada de beneficiários do Vale Gás Social, programa do Governo do Estado do Ceará. Nesta segunda substituição, 118 famílias foram incluídas.

De acordo com a Sedhas, os tíquetes poderão ser retirados até o dia 21 de agosto, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos distritos de Aracatiaçu e Jaibaras, além das unidades situadas nos bairros Dom José, Alto da Brasília, Dom Expedito e Vila União.

O Vale Gás Social, iniciativa do Governo do Estado em parceria com os municípios cearenses, tem como finalidade auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo acesso gratuito ao botijão de gás e reforçando a segurança alimentar.

Por Sistema Paraíso de Comunicação

