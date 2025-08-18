Carta de Trump diz que julgamento de Bolsonaro deve acabar já

Presidente dos EUA critica 'censura ridícula' e 'tratamento terrível' a Bolsonaro por um "sistema injusto".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump enviou uma carta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na qual afirma que o julgamento de seu aliado deve acabar imediatamente, em alusão à ação penal da qual o ex-chefe do governo brasileiro é réu acusado de supostos crimes para “trama golpista”. A mensagem assinada ontem (17) por Trump foi divulgada nesta segunda-feira (18), pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), na rede social X.





No documento, Trump ressalta sua esperança de que o Brasil mude de rumo e pare de atacar a oposição e dê fim à “censura ridícula”. O presidente norte-americano elogia a liderança de Jair Bolsonaro, afirma que estará observando de perto sua situação, que classifica como “tratamento terrível” por um “sistema injusto”. E lembra que já demonstrou reprovar publicamente e por meio do tarifaço imposto a produtos brasileiros.





“Vi o tratamento terrível que você recebe de um sistema injusto. Esse julgamento deve acabar imediatamente! Não me surpreende vê-lo liderar as pesquisas; você foi um líder respeitado e forte que serviu bem ao país. Compartilho seu compromisso em ouvir o povo e preocupo-me com ataques à liberdade de expressão no Brasil e EUA, do governo atual. Manifestei desaprovação publicamente e via tarifas. Espero que o Brasil mude rumo, pare de atacar oponentes e acabe com a censura ridícula. Estarei observando de perto”, diz Trump, na carta.









"Prisão bizarra"





Pela rede social, o deputado Eduardo Bolsonaro disse que fará chegar ao seu pai a carta original, assinada por Trump, o que avalia levar grande alegria ao ex-presidente. O parlamentar é investigado por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) por supostos crimes, em seu esforço de buscar sanções nos Estados Unidos para pressionar o a Justiça brasileira pelo fim do processo penal contra o ex-presidente, que é alvo do mesmo inquérito e acabou em prisão domiciliar por apoiar os atos do filho e de Trump contra o Brasil.





E lembrou ao presidente dos EUA que Jair Bolsonaro, mesmo sem condenação, está “numa bizarra prisão domiciliar”, impedido de se comunicar com o parlamentar, seu próprio filho, bem como de conceder entrevistas, de ter um telefone celular, e de utilizar suas redes sociais. Consequências do Eduardo classifica como “lawfare”, que estaria perseguindo Bolsonaro e já seria do conhecimento de Trump “melhor do que ninguém”.





“O seu apoio possui enorme valor, sobretudo no âmbito moral e emocional. O senhor é o maior líder político mundial que a minha geração já conheceu e seu legado será lembrado por séculos, assim como o dos Pais Fundadores da América. Que Deus continue a abençoá-lo, a sua família e a sua competente equipe”, afirmou Eduardo Bolsonaro.

🇺🇸 45º/47º Presidente dos Estados Unidos da América, Donald J. Trump @realDonaldTrump , o Presidente Jair Bolsonaro encontra-se atualmente, mesmo sem nenhuma condenação, impedido de conceder entrevistas, ter um telefone celular, utilizar suas redes sociais ou mesmo de se… pic.twitter.com/QPVrQHs9vB — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 18, 2025