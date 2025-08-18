Elmano promete entrega de viaturas blindadas para o mês de novembro

O governador anunciou nesta segunda-feira que 136 viaturas blindadas serão entregues às policias Militar e Civil a partir de novembro deste ano.

Nesta segunda-feira (18), o governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou que a partir de novembro, o primeiro lote de 136 viaturas blindadas destinadas às Polícias Militar (PMCE) e Civil (PCCE), devem serem entregues a corporação. De acordo com o Governo do Estado, o investimento para essa aquisição é de R$ 24,9 milhões, e a medida tem como objetivo reforçar a segurança dos policiais em operações de risco. Durante visita à fábrica responsável pela blindagem em São Paulo, Elmano de Freitas destacou que a adaptação das viaturas é essencial para garantir maior proteção aos agentes e melhorar a eficiência no enfrentamento ao crime organizado.





O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, ressaltou a importância do investimento, afirmando que a blindagem é uma medida concreta para proteger os profissionais que atuam na linha de frente da segurança pública. Já o comandante-geral da PMCE, coronel Sinval Sampaio, explicou que, apesar do reforço na estrutura, os veículos manterão desempenho semelhante ao das viaturas convencionais, além de contar com um esbarrador especializado que permite a abertura rápida das portas mesmo em movimento, sem danificar o veículo.





O delegado-geral da PCCE, Márcio Gutierrez, também destacou a iniciativa como um avanço significativo, reforçando que a blindagem representa mais segurança e reconhecimento para os policiais civis e militares. Desde 2023, o Ceará já recebeu 949 viaturas para as forças de segurança, e a chegada das primeiras blindadas marca uma nova etapa nos investimentos em equipamentos de proteção para os profissionais que atuam no combate à criminalidade.





Fonte : Portal GC Mais