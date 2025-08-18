Sobral é destaque em entrevista ao IPEA sobre avanços na Economia da Saúde

Neste mês de agosto, Sobral é destaque no cenário nacional da saúde pública. A secretária da Saúde, Dra. Michelle Alves, e a gerente do Núcleo de Economia da Saúde, Aline Rebouças, concederam entrevista ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) para apresentar as experiências exitosas do município na área de gestão e economia da saúde.





A entrevista, realizada de forma virtual na última sexta-feira (15/08), abordou pontos fundamentais como a implantação do sistema Apurasus nos Centros de Saúde da Família, que permite maior controle, transparência e eficiência na utilização dos recursos públicos.





Outro destaque foi o processo de elaboração dos Boletins de Economia da Saúde, documentos que vêm orientando a gestão em suas tomadas de decisão. Segundo a secretária, esses instrumentos possibilitam análises mais precisas sobre custos e resultados, oferecendo subsídios técnicos para a definição de prioridades e investimentos.





Durante a conversa, também foram apresentadas as estratégias adotadas para engajar os profissionais de saúde no uso das ferramentas de gestão e no fortalecimento da cultura de análise de dados. A experiência de Sobral mostra como a participação ativa das equipes é essencial para que os resultados apareçam de forma consistente.





Para Dra. Michelle Alves, a participação de Sobral em uma entrevista com o IPEA reforça o compromisso da gestão com a inovação e a transparência. “Temos buscado avançar cada vez mais na gestão eficiente dos recursos públicos, garantindo que cada decisão seja pautada por evidências. O reconhecimento do IPEA mostra que Sobral está no caminho certo e serve de inspiração para outros municípios do país”, destacou.





Com iniciativas inovadoras e o compromisso com a melhoria contínua, Sobral segue se consolidando como referência nacional em gestão e economia da saúde.