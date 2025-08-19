Polícia Civil realiza operação contra facção criminosa no Ceará

Oito pessoas foram presas e 16 irão usar tornozeleira eletrônica.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) desencadeou, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (19), uma operação de combate a uma organização criminosa de origem cearense. A ação resultou no cumprimento de oito mandados de prisão preventiva, 34 mandados de busca e apreensão e 16 ordens judiciais de monitoramento eletrônico por meio da utilização de tornozeleiras, aplicadas a integrantes do grupo criminoso.





Durante as diligências, os policiais civis apreenderam dois veículos blindados, 15 aparelhos celulares, um tablet e uma elevada quantia em dinheiro ainda não contabilizada. O material foi encontrado em posse de parte dos alvos da operação, presos por determinação judicial.





Segundo a investigação, os indivíduos presos exerciam diferentes funções dentro da facção, principalmente relacionadas ao tráfico de drogas. A Polícia Civil destaca que o trabalho integra os esforços contínuos de enfrentamento ao crime organizado no Ceará. O balanço completo da operação será atualizado ao longo do dia.