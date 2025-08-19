Abolição quer esvaziar PSB com medo de união entre Ciro e Cid

Não se fala de outra coisa: possível reconciliação entre eles e rasteira em Elmano.

O assunto no bastidor político no Ceará é um só: o Abolição quer esvaziar o PSB para não ficar refém do senador Cid Gomes (PSB-CE), que comanda o partido mesmo não sendo presidente. A ideia é que em março de 2026, quando será aberta a janela partidária, prefeitos, deputados estaduais e federais saiam do partido socialistas e aterrissem, provavelmente, no PDT. Motivo: o governador Elmano de Freitas e o ministro da Educação, Camilo Santana, têm medo de Cid embarcar na campanha de Ciro para governador em 2026 no Ceará.





Com a debanda, poucos ficariam com Cid, como os deputados federais Júnior Mano e Robério Monteiro.









Em tempo





A ordem do Abolição é tirar todos os deputados estaduais e federais do PSB, a começar pelo deputado estadual Romeu Aldigueri, que comanda a Assembleia.









Em tempo II





O Abolição não quer virar refém de Cid nas Eleições 2026. Esse é o efeito do fator Ciro governador. Na Alece, seguiriam com Cid no máximo quatro deputados estaduais: Lia Gomes, Marcos Sobreira, Guilherme Landim, Sérgio Aguiar e Jeová Mota.





Ciente dessa manobra, Cid Gomes tenta convencer o ministro Camilo que não o abandonará para votar no irmão Ciro. Uma difícil tarefa, pois todos em Sobral sustentam que os FGs vão fazer as pazes, apesar das resistências dos novos aliados de Ciro a Cid Gomes.









Em tempo III





Oficialmente, Ciro já disse que não quer o apoio de Cid, deseja a felicidade do irmão e mais nada. Cid permanece calado.





Fonte: CN7