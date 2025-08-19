CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 19 de agosto de 2025

Moses Filho participa da cerimônia de instalação da Federação União Progressista (UPb) em Brasília

terça-feira, agosto 19, 2025

O jovem líder político Moses Filho marca presença nesta terça-feira (19), em Brasília, na cerimônia de instalação da Federação União Progressista (UPb), formada pela aliança entre o União Brasil e o Progressistas. O evento acontece no Auditório Águas Claras, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e deve reunir lideranças políticas de todo o país.

Representando o deputado federal Moses Rodrigues, seu pai, Moses Filho reforça seu protagonismo na política cearense e vem se consolidando como uma das grandes promessas da nova geração. Pré-candidato a deputado estadual, ele tem atuado com destaque na articulação política regional.

A participação no evento também simboliza o fortalecimento de seu nome dentro do cenário estadual e nacional, num momento estratégico de definição de candidaturas e alianças para as eleições de 2026.

