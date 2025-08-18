TSE revoga decisão do TRE-CE que terá que realizar novo julgamento de processo contra mandato em Senador Sá

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu anular a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) que havia cassado o mandato do atual gestor de Senador Sá. A Corte determinou que o caso seja novamente analisado, desta vez observando de forma mais rigorosa os princípios legais e jurisprudenciais.





De acordo com a decisão, o processo deverá respeitar garantias constitucionais como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Com isso, o mandato permanece válido até novo julgamento.





Em nota, o gestor comemorou a decisão, classificando-a como uma vitória da democracia e da vontade popular expressa nas urnas em 2024. “O TSE reconheceu que era preciso respeitar o devido processo legal. Essa vitória não é minha, é nossa. Seguiremos firmes, de cabeça erguida, trabalhando por Senador Sá”, afirmou.





A decisão do TSE reforça a importância da observância das garantias individuais nos processos eleitorais e reacende o debate sobre os limites das instâncias regionais na análise de casos de cassação de mandato.





Via Sobral em Revista