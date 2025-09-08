Acidentes são registrados em SC e CE nos desfiles de 7 de Setembro

Em Brusque, uma mulher com uma criança de colo chegou a ser atingida.

Dois acidentes marcaram os desfiles do Dia da Independência em duas cidades brasileiras neste domingo (7). Os ocorridos foram registrados em Brusque, no estado de Santa Catarina, onde um jipe desgovernado atingiu quatro pessoas, incluindo uma criança de colo de um ano e oito meses, e em Fortaleza, capital do Ceará, onde uma moto atingiu um militar da Marinha.





Em Brusque, um jipe que pertence a um grupo de entusiastas de veículos militares antigos saiu da pista onde o desfile de 7 de Setembro acontecia e atingiu quatro pessoas: uma idosa de 75 anos, uma mulher de 37 anos, uma criança de colo de um ano e oito meses, e uma adolescente de 14 anos. De acordo com o tenente-coronel da Polícia Militar Pedro Machado, o condutor teria perdido o freio do veículo.





Inicialmente, a Prefeitura de Brusque havia divulgado que a idosa, identificada como Irene Nunes, tinha sofrido uma fratura em um dos tornozelos e poderia ter tido uma lesão na coluna. No entanto, a família dela disse que essas suspeitas foram descartadas após exames. Já a mulher de 37 anos teve apenas ferimentos leves e foi liberada do hospital. A criança e a adolescente não se feriram.





Já em Fortaleza, o acidente foi entre uma motocicleta e um militar da Marinha. Em determinado momento do desfile do Dia da Independência, o militar foi atravessar a rua e não viu que a moto vinha em sua direção. Na colisão, o agente da Marinha foi arremessado para o alto e caiu a alguns metros de distância. A corporação informou que vai apurar o caso, mas o estado de saúde dos envolvidos no acidente não foi divulgado. (Pleno News)

🚨 **Incidentes no 7 de Setembro** 🚨

Em Fortaleza (CE), um marinheiro foi atropelado por motociclista do Exército no desfile da Av. Beira-Mar. Socorrido, está sob cuidados médicos.

Em Brusque (SC), um jipe militar atingiu quatro pedestres, incluindo duas idosas. 🇧🇷 #7deSet pic.twitter.com/miVwXr1nRp — Rodrigues (@Papagaio1978) September 7, 2025