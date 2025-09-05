CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 5 de setembro de 2025

AGORA É LEI: MÃES PODEM RECEBER ATÉ R$ 6.072,00 DE SALÁRIO-MATERNIDADE COM APENAS CONTRIBUIÇÃO AO INSS; SAIBA MAIS

sexta-feira, setembro 05, 2025

Agora é lei: mães podem receber até R$ 6.072,00 de salário-maternidade com apenas uma contribuição ao INSS A partir de agora, há uma mudança relevante para mães trabalhadoras. De acordo com as novas diretrizes, é possível solicitar o salário-maternidade de até R$ 6.072,00 mesmo com apenas uma contribuição ao INSS. Interessadas devem buscar orientação especializada para entender os requisitos e o passo a passo do processo.

Para saber mais informações sobre o tema, procure a Dra. Gabriella Contatos para atendimento: (85) 99266-9494 e @gabidiederichs.

